Посольство Франции в Армении опровергло информацию о продаже оружия Азербайджану
11 июля 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Франции в Армении опровергло информацию азербайджанских СМИ о том, что Париж снял запрет на продажу вооружений Азербайджану. Об этом сообщает пресс-служба посольства.
«После официальной проверки этой информации в Париже, заявляем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что Франция сняла ограничения на продажу оружия Азербайджану, ложная»,- говорится в заявлении.
Ранее азербайджанский сайт AzeriDefence со ссылкой на военные источники сообщил, что официальный Париж снял с французских компаний эмбарго - запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения, а французские военно-промышленные компании уже приступили к маркетинговым работам в Азербайджане.
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