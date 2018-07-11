Посольство Франции в Армении опровергло информацию о продаже оружия Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Посольство Франции в Армении опровергло информацию азербайджанских СМИ о том, что Париж снял запрет на продажу вооружений Азербайджану. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«После официальной проверки этой информации в Париже, заявляем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что Франция сняла ограничения на продажу оружия Азербайджану, ложная»,- говорится в заявлении.

Ранее азербайджанский сайт AzeriDefence со ссылкой на военные источники сообщил, что официальный Париж снял с французских компаний эмбарго - запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения, а французские военно-промышленные компании уже приступили к маркетинговым работам в Азербайджане.