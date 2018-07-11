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Беспорядки в Азербайджане: Убиты двое офицеров полиции

Беспорядки в Азербайджане: Убиты двое офицеров полиции
11 июля 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В азербайджанском городе Гянджа вечером 10 июля прошли беспорядки, в ходе которых погибли двое офицеров полиции. Об этом сообщило МВД Азербайджана.

По заявлению ведомства, у административного здания Гянджи собрались 150-200 «религиозных радикалов», вооруженных колюще-режущими и тупыми предметами. Они «пытались грубо нарушить общественный порядок» и оказали сопротивление полиции, которой в итоге удалось задержать 40 человек, пишет Haqqin.az.

Акцию устроили в поддержку человека, арестованного за покушение на главу города Эльмара Велиева.

Отмечается, что «при предотвращении противозаконных действий от рук радикальных элементов в результате ножевых ранений погибли два офицера полиции — заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов».

Покушение на главу Гянджи, одного из крупнейших городов Азербайджана, произошло 3 июля. За нападение был задержан гражданин России Юнис Сафаров, который, как заявили власти Азербайджана, воевал в Сирии на стороне боевиков. В дальнейшем были задержаны еще 11 человек.

Покушение на Эльмара Велиева было признано терактом. Власти Азербайджана объявили, что его конечной целью было «установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата» — убийство высокопоставленного чиновника должно было, по мнению следствия, «создать в республике ажиотаж, хаос и страх».

Ссылки по теме:
Haqqin.az: Заявление МВД: В Гяндже убиты два полковника
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