Беспорядки в Азербайджане: Убиты двое офицеров полиции
11 июля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В азербайджанском городе Гянджа вечером 10 июля прошли беспорядки, в ходе которых погибли двое офицеров полиции. Об этом сообщило МВД Азербайджана.
По заявлению ведомства, у административного здания Гянджи собрались 150-200 «религиозных радикалов», вооруженных колюще-режущими и тупыми предметами. Они «пытались грубо нарушить общественный порядок» и оказали сопротивление полиции, которой в итоге удалось задержать 40 человек, пишет Haqqin.az.
Акцию устроили в поддержку человека, арестованного за покушение на главу города Эльмара Велиева.
Отмечается, что «при предотвращении противозаконных действий от рук радикальных элементов в результате ножевых ранений погибли два офицера полиции — заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов».
Покушение на главу Гянджи, одного из крупнейших городов Азербайджана, произошло 3 июля. За нападение был задержан гражданин России Юнис Сафаров, который, как заявили власти Азербайджана, воевал в Сирии на стороне боевиков. В дальнейшем были задержаны еще 11 человек.
Покушение на Эльмара Велиева было признано терактом. Власти Азербайджана объявили, что его конечной целью было «установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата» — убийство высокопоставленного чиновника должно было, по мнению следствия, «создать в республике ажиотаж, хаос и страх».
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