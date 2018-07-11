Франция - первый финалист ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче, прошедшем на Санкт-Петербург Арена 10 июля французы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 51-й минуте после подачи углового счет в матче ударом головой открыл защитник сборной Франции Самуэль Умтити. Этот мяч оказался решающим, пишет Deutsche Welle.

На пути к финалу сборная Франция заняла первое место в группе С, одержав в трех матчах две победы при одной ничьей. В 1/8 финала «трехцветные» в упорном поединке обыграли сборную Аргентины 4:3, а в четвертьфинале оказались сильнее Уругвая (2:0). За всю историю участия в мундиалях французы лишь раз становились чемпионами мира (1998 год). Тогда капитаном команды был ее нынешний тренер Дидье Дишам. Кроме того, на счету французской сборной одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.

В свою очередь сборная Бельгия заняла первое место в группе G, победив во всех трех матчах. В 1/8 финала бельгийцы лишь в добавленное время вырвали победу у сборной Японии (3:2), а в четвертьфинале обыграли пятикратных чемпионов мира бразильцев (2:1). «Красные дьяволы» тринадцать раз участвовали в мировых первенствах. До сих пор их лучшим достижением было четвертое место на мундиале-1986 в Мексике.

Соперник французов в борьбе за звание чемпиона мира определится 11 июля в Москве, где сборная Англии сыграет с хорватами. Финальный матч пройдет 15 июля на арене «Лужники» в Москве. Днем ранее в Санкт-Петербурге определится обладатель бронзовой медали чемпионата мира.