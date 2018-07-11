В ОДКБ представили ситуацию на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы
11 июля 2018 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОБКБ) под председательством казахстанской стороны 10 июля состоялось заседание совета ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.
В рамках предусмотренного в формате ОДКБ обмена информацией, непосредственно касающейся безопасности государств — членов организации, постпред Армении Давид Вирабян проинформировал членов совета о ситуации, складывающейся на участке армяно-азербайджанской границы в Нахиджеванском направлении.
Совет ОДКБ рассмотрел и доработал проект соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Проект документа направлен в государства-члены ОДКБ на внутригосударственное согласование.
Также были рассмотрен ряд документов, касающихся деятельности Центра кризисного реагирования ОДКБ, которые по итогам заседания совета были направлены на внутригосударственное согласование.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что в Cекретариате Организации Договора о коллективной безопасности с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о динамике развития событий на армяно-азербайджанской границе.
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