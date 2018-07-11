Экспорт абрикоса из Армении вырос почти в 1,5 раза

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 11 июля из Армении было экспортировано 101492 тонны свежих фруктов и овощей по сравнению с 56856 тоннами за аналогичный период 2017 года. В том числе была экспортирована 44131 тонна абрикосов, в то время как за аналогичный период прошлого года было экспортировано 19,525 тонн, сообщает Минсельхоз Армении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта увеличились на 44 636 тонн или 78,5%. В текущем году было зафиксировано беспрецедентное увеличение объемов экспорта абрикоса из Армении: экспортированые в 2017 году 28447 тонн на сегодняшний день превышены на 15657 тонн или 55%.

География экспорта также расширена.Армянские фрукты и овощи экспортировались главным образом в Российскую Федерацию - около 94862 тонны, остальные в Грузию, Белоруссию, Ирак, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Бельгию, Румынию, Кувейт, Катар и США.