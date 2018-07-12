Могерини - Пашиняну: Готовы поддерживать Армению в реализации коренных реформ

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

«Вы можете опираться на нас на пути реализации инициированных вами коренных реформ в области обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, защиты прав человека и по другим направлениям. Я уверена, что у нашего сотрудничества будет прекрасное будущее, мы готовы оказывать поддержку происходящим в вашей стране реформам», - заявила Могерини.

Пашинян подчеркнул, что с момента обретения Арменией независимости Евросоюз был для нее надежным партнером. Он отметил, что новое правительство привержено демократическому развитию страны, обеспечению верховенства закона, защите прав человека, укреплению конкурентной и благоприятной деловой атмосферы. В этом контексте руководитель правительства отметил важную роль консультационного и финансового содействия ЕС на пути реализации демократических реформ в Армении.

Говоря о произошедших в Армении политических изменениях, Пашинян добавил, что демократия для Армении - не внешнеполитический ориентир, а система ценностей, которую правительство будет развивать и укреплять.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался 11 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе с лидерами США Дональдом Трампом и Британии Терезой Мэй.