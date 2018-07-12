Первая встреча Мнацаканяна и Мамедъярова: Глава МИД РА подчеркнул, что переговоры не имеют альтернативы

PanARMENIAN.Net - В Брюсселе 11 июля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Это была первая встреча министров иностранных дел двух стран после смены власти в Армении в результате демократического движения и формирования нового правительства.

На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Министр иностранных дел Армении поблагодарил сопредседателей Минской группы ОБСЕ за организацию встречи и подчеркнул важность мирного процесса и необходимость поддержания динамики переговоров под их эгидой. Встреча носила ознакомительный характер и была нацелена на знакомство с позициями друг друга.

Мнацаканян подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы, и в этом контексте подчеркнул важность шагов, нацеленных на формирование способствующей миру атмосферы, укрепление взаимного доверия, сокращение напряженности, а также важность неуклонного соблюдения режима прекращения огня и отказа от агрессивной риторики. Он подчеркнул, что реалистичное и конструктивное участие всех сторон конфликта имеет первостепенное значение для эффективности усилий по достижению прочного мира.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам, касающимся переговорного процесса урегулирования карабахского конфликта.

Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана. Стороны коснулись дальнейших шагов.