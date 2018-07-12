Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
12 июля 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире НАТО встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Собеседники затронули карабахский конфликт и отметили важность его урегулирования посредством мирного переговорного процесса в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, включая Францию, направленные на мирное урегулирование Арцахской проблемы и обеспечение стабильности в регионе.
Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы и добавил, что любую попытку военного решения проблемы следует рассматривать как посягательство на демократию и права человека.
Никол Пашинян подчеркнул, что Армения высоко ценит сформировавшиеся с Францией привилегированные отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимном уважении двух народов.
«Для нас большая честь принимать 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Мы привержены его организации на самом высоком уровне. Мы признательны за помощь, оказанную Францией в подготовительной работе»,- сказал премьер-министр, добавив, что во время саммита большое внимание будет уделено также экономической составляющей.
В рамках саммита планируется проведение бизнес-форума с участием предпринимателей и работодателей франкофонных стран и создание сети бизнесменов франкофонных стран. Премьер-министр добавил, что в Армении созданы равные условия для предпринимательства, и выразил уверенность, что в новых условиях армяно-французские экономические отношения получат новый импульс.
Макрон поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра РА и подчеркнул важность мирного, демократического разрешения событий в нашей стране. Президент Франции подчеркнул, что его страна готова продолжать усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в различных сферах, в том числе торгово-экономической.
Макрон выразил уверенность, что Саммит Франкофонии в Ереване пройдет на высоком уровне, и надежду, что во время своего намеченного визита в Армению будет возможность обсудить вопросы и проекты, направленные на дальнейшее углубление и укрепление армяно-французских связей.
В ходе брюссельского визита глава правительства Армении в рамках саммита Североатлантического альянса принял участие во встрече глав правительств и государств-членов и не членов НАТО, участвующих в миссии «Решительное содействие» в Афганистане, где выступил с речью.
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