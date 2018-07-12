Племянник Сержа Саргсяна арестован по обвинению в покушении на убийство

PanARMENIAN.Net - Суд в Ереване 11 июля арестовал на два месяца племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Айка Саркисяна по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

Ранее Следственный комитет Армении предъявил Айку Саргсяну обвинение в покушении на убийство.

1 апреля 2007 года в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что с ранением в области спины был госпитализирован молодой человек. В тот же день в то же отделение полиции обратился житель Еревана Артур Гевондян, представив пистолет калибра 9 мм с шестью патронами. Он заявил, что нашел оружие во дворе дома 11а по улице Туманяна вместе с госпитализированным. Он попытался взять пистолет у последнего, вследствие чего тот был ранен.

В главном управлении по борьбе с организованной преступностью были получены достоверные оперативные данные о том, что госпитализированный молодой человек был ранен не вследствие случайного выстрела. В него стрелял 34-летний житель Еревана Айк Александрович Саркисян.

На основании новых обстоятельств было отменено решение о прекращении уголовного дела, возбужденного в 2007 году. Было возбуждено новое уголовное дело по признакам покушения на убийство. В результате мероприятия, предпринятых сотрудниками полиции, генпрокуратуры и Следственного комитета Айк Саркисян 4 июля был обнаружен в международном аэропорту «Звартноц» и подвергнут приводу в главное управление.

После предъявления обвинения, 11 июля, по решению суда он был арестован и доставлен в уголовно-исполнительное учреждение.

Полиция также получила данные о том, что Артур Гевондян, преставивший сведения, не соответствующие действительности, проживает в российском Сочи. В результате проведенной объяснительной работы Гевондян 8 июля явился в полицию, затем - в следственный орган.

Выясняются обстоятельства произошедшего.