Нового мэра Еревана выберут 16 июля

PanARMENIAN.Net - Внеочередные выборы 12-го мэра Еревана пройдут 16 июля. Такое решение было принято 12 июля на внеочередном собрании Совета старейшин Еревана.

За проведение внеочередных выборов мэра Еревана 16 июля проголосовало 34 члена Совета старейшин, против - 11, 1 воздержался.

11-й мэр Еревана, член Республиканской партии Армении (РПА) Тарон Маргарян 9 июля подал в отставку.В мае в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки мэра. Тогда Маргарян категорически отказался уходить со своего поста.