Армения может сотрудничать с Китаем в военно-технической сфере
12 июля 2018 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители ВС Армении в Китае обсудили вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
«Рабочая группа Генштаба ВС Армении участвует в проходящей в китайском городе Нанкин встрече с руководством компании «Поли Дефенс». На встрече обсуждаются вопросы военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года была подписана программа армяно-китайского военного сотрудничества.
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