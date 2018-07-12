Армения может сотрудничать с Китаем в военно-технической сфере

PanARMENIAN.Net - Представители ВС Армении в Китае обсудили вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

«Рабочая группа Генштаба ВС Армении участвует в проходящей в китайском городе Нанкин встрече с руководством компании «Поли Дефенс». На встрече обсуждаются вопросы военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении.

В апреле 2017 года была подписана программа армяно-китайского военного сотрудничества.