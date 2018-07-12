Генсек НАТО: Грузия в будущем станет членом альянса
12 июля 2018 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Грузия в будущем станет членом альянса.
По его словам, это было подтверждено на саммите, организация продолжит подготовку этого процесса.
«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии, Грузия станет членом НАТО, наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами для подготовки членства», — сказал Столтенберг, напомнив, что союзники признали в совместном заявлении прогресс Грузии в проведении реформ, пишет РИА Новости.
11 июля в Брюсселе стартовал саммит НАТО, в котором принял участие также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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