Facebook оштрафуют на £500.000 за скандал с утечкой данных
12 июля 2018 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Великобритании намерены оштрафовать социальную сеть Facebook из-за скандала с передачей данных пользователей британской компании Cambridge Analytica. Штраф составит 500 тысяч фунтов стерлингов (около 565 тысяч евро). Социальная сеть не смогла защитить данные пользователей и таким образом нарушила закон, заявили 11 июля в управлении комиссара по информации Великобритании (ICO).
Представители соцсети не предоставили прозрачной информации о том, каким образом данные пользователей передавались третьей стороне, утверждают в британском ведомстве. При этом Facebook еще может оспорить решение о присуждении штрафа. В компании заявили, что они проверят доклад британского ведомства и в ближайшее время ответят на него, пишет Deutsche Welle.
Штраф размером в 565 тысяч евро для такой компании как Facebook считается сравнительно небольшим: социальная сеть оценивается более чем в 500 млрд евро. Однако это максимальная сумма штрафа, которую может потребовать ICO. Впрочем, по словам главы ведомства Элизабет Денхэм, непосредственной целью нынешнего разбирательства является «достижение изменений и восстановление доверия в нашей демократической системе».
Facebook оказался в центре скандала после того, когда выяснилось, что компания Cambridge Analytica, предположительно, незаконно использовала данные более чем 50 миллионов пользователей соцсети, передав их предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа для разработки политической рекламы.
Основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания в связи с утечкой данных в Конгрессе США. Он назвал инцидент собственной ошибкой, извинился и признал свою ответственность «за происходящее в соцсети». В мае Cambridge Analytica начала процедуру банкротства в связи с потерей после скандала всех клиентов.
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