SpaceX запустит израильскую автоматическую станцию на Луну
12 июля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская компания SpaceX в декабре 2018 года в качестве попутной нагрузки ракеты Falcon 9 запустит израильскую автоматическую станцию на Луну.
Посадка лунного модуля на поверхность спутника Земли ожидается в феврале 2019 года. Над проектом работают частная израильская компания SpaceIL и государственная Israel Aerospace Industries, пишет Lenta.ru со ссылкой на Space.com.
Аппарат массой 600 килограмм, который изначально создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize, будет выведен на эллиптическую орбиту вокруг Земли, затем, после коррекции орбиты, перейдет на траекторию полета к Луне.
Если операция пройдет успешно, отмечает издание, Израиль станет после России, США и Китая государством, кому удалось доставить автоматическую станцию на поверхность Луны.
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