Постановщик «Иллюзии обмана 2» хочет снять фильм о спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде
12 июля 2018 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский режиссер Джон М. Чу, наиболее известный как постановщик картины «Иллюзия обмана 2», выразил желание снять фильм по мотивам истории спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде. Производством ленты он займется вместе со студией Ivanhoe Pictures.
Чу ведет переговоры с властями Таиланда и еще несколькими кинокомпаниями, заинтересованными в проекте. «Я не позволю Голливуду «отбелить» эту историю спасения. Ни в коем случае», — написал режиссер в своем Twitter. Подробности проекта пока не сообщают, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.
Днем ранее о планах снять фильм по мотивам спасательной операции заявили в студии Pure Flix, выпускающей картины с религиозным подтекстом. Глава компании Майкл Скотт отметил, что на проект готовы потратить от $30 до $60 миллионов.
История, которая может стать основой для будущего фильма, разворачивалась в течение нескольких последних недель. В конце июня в Таиланде начался сезон дождей, и 12 игроков местной футбольной команды вместе с тренером оказались заблокированы в одной из затопленных пещер. Эвакуировать детей удалось только 10 июля. За операцией по их спасению следили крупнейшие СМИ по всему миру.
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