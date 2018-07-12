АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк одновременно разместит облигации в $5 млн и 700 млн драмов

PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк с 12 июля одновременно начнет размещать облигации в $5 млн и 700 млн драмов с годовой доходностью в 5,25% и 9,5% соответственно.

Долларовые облигации будут размещены сроком обращения 36 месяцев, а номинальная стоимость составит $100. Драмовые облигации банк разместит с доходностью 9,5% годовых, сроком погашения 24 месяцев, а номинальная стоимость облигаций составит 100.000 драмов.

Согласно закону «О гарантировании банковских вкладов физических лиц», привлеченные денежные средства с продажи облигаций считаются гарантированным банковским вкладом. Для приобретения облигаций инвесторы должны заполнить и представить заявки в АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк.

Заявка для приобритения облигаций для физических лиц

Заявка для приобритения облигаций для юридических лиц

Проспект эмиссии облигаций