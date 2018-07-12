Председатель Еврокомиссии: Мирный и демократический характер событий в Армении вдохновил ЕС

PanARMENIAN.Net - В Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Собеседники обсудили перспективы отношений Армения-ЕС в контексте демократических изменений в Армении.

Жан-Клод Юнкер отметил, что мирный и демократический характер событий в Армении вдохновил их, и выразил готовность продолжительно поддерживать процесс реформ в нашей стране.

Пашинян поблагодарил за поддержку в предыдущие годы и заверил, что с этого момента и институциональная, и финансовая, и консультационная поддержка ЕС будут использованы более целенаправленно.

«Непрерывность антикоррупционной кампании в Армении, которая длится уже более двух месяцев, является одним из приоритетов нашего правительства», – сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался 11 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе с лидерами США Дональдом Трампом и Британии Терезой Мэй, встретился с заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини и президентом Франции Эммануэлем Макроном.