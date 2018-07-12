Ашотян призвал немецкого коллегу изучить военное сотрудничество между Rheinmetall и Азербайджаном
12 июля 2018 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян принял 12 июля члена Бундестага Германии Николаса Лёбеля и вице-посла ФРГ в Армении Клауса Вендельбергера. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.
В ходе встречи председатель комиссии обратился к заключенному между немецкой компанией Rheinmetall и министерством обороны Азербайджана меморандуму и призвал германского коллегу к тщательному изучению проблемы.
Ашотян отметил, что все действующие в политическом поле Армении силы, независимо от различий в подходах к политическим вопросам, едины на региональном и внешнеполитическом фронте, определяя в качестве приоритета государственный интерес.
Стороны обратились также к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС. Председатель комиссии подчеркнул необходимость ратификации документа в национальных парламентах государств-членов ЕС в сжатые сроки, выразив надежду на скорейшую ратификацию также парламентом Германии. Ашотян подчеркнул роль парламентского контроля в связи с применением Соглашения и особо выделил в этом русле изучение немецкого опыта.
Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен заключать сделки с Азербайджаном. В середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов (Джамалов скончался несколько дней назад - ред.) подписали декларацию «о будущем двустороннем сотрудничестве». Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа.
По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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