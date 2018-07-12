Председатель Евросовета: То, что произошло в Армении, было уникально и очень по-европейски
12 июля 2018 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире НАТО встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Туск подчеркнул важность расширения объемов сотрудничества Армения-ЕС и поприветствовал состоявшееся в Армении национальное единство.
«Я всегда был другом Армении. То, что произошло в Армении, было уникально, и, скажу вам, очень по-европейски. Ваш пример был очень многообещающим, и вы можете рассчитывать на поддержку Европейского союза на пути реализации реформ», – сказал Туск.
Премьер-министр отметил, что целью нового правительства Армении является укрепление победы демократии, обеспечение верховенства закона в стране, независимость судебной власти. Пашинян подчеркнул, что Армения придает важное значение поддержке ЕС на этом пути и готова к тесному сотрудничеству с ним.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по различным вопросам дальнейшего развития отношений Армения-ЕС.
Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, премьер-министр отметил, что Армения привержена переговорному процессу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и подчеркнул, что любая попытка разрешить конфликт военным путем будет посягательством на региональную безопасность, демократию и права человека.
«Армения, как и любая другая демократическая страна, стремится к миру и делает все для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался 11 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе с лидерами США Дональдом Трампом и Британии Терезой Мэй, встретился с заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Самое значимое
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Движение за признание геноцида поддержали члены коалиционного правительства
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Америабанк удостоился премии журнала Euromoney, как лучший банк 2018 года в Армении Этой премией Euromoney подтверждает лидирующую позицию Америабанка на рынке, стабильный рост и стремление к цифровизации
МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились в ближайшем будущем вновь встретиться Министры обменялись мнениями относительно ситуации на местах и обсудили следующие шаги и параметры для повторного участия в содержательных переговорах
АБР предоставит Армении $800.000 на здравooхранение и образование В ходе встречи были обсуждены новые шаги в стратегии и развитии сферы здравоохранения
Число посетивших Арцах туристов в январе-мае 2018 года увеличилось вдвое Количество туристов увеличилось на 102% или 4362 человека по сравнению с аналогичным периодом 2017 года