Председатель Евросовета: То, что произошло в Армении, было уникально и очень по-европейски

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире НАТО встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Туск подчеркнул важность расширения объемов сотрудничества Армения-ЕС и поприветствовал состоявшееся в Армении национальное единство.

«Я всегда был другом Армении. То, что произошло в Армении, было уникально, и, скажу вам, очень по-европейски. Ваш пример был очень многообещающим, и вы можете рассчитывать на поддержку Европейского союза на пути реализации реформ», – сказал Туск.

Премьер-министр отметил, что целью нового правительства Армении является укрепление победы демократии, обеспечение верховенства закона в стране, независимость судебной власти. Пашинян подчеркнул, что Армения придает важное значение поддержке ЕС на этом пути и готова к тесному сотрудничеству с ним.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по различным вопросам дальнейшего развития отношений Армения-ЕС.

Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, премьер-министр отметил, что Армения привержена переговорному процессу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и подчеркнул, что любая попытка разрешить конфликт военным путем будет посягательством на региональную безопасность, демократию и права человека.

«Армения, как и любая другая демократическая страна, стремится к миру и делает все для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался 11 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе с лидерами США Дональдом Трампом и Британии Терезой Мэй, встретился с заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини и президентом Франции Эммануэлем Макроном.