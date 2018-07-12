МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились в ближайшем будущем вновь встретиться

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 11 июля в Брюсселе провели встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. По итогам встречи они распространили заявление.

На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Это была первая встреча министров иностранных дел двух стран после выборов в Армении и Азербайджане.

Согласно сообщению сопредседателей, главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться в ближайшем будущем.

«Министры обменялись мнениями относительно ситуации на местах и обсудили следующие шаги и параметры для повторного участия в содержательных переговорах. Стороны рассмотрели несколько вопросов для будущих встреч, включая ряд возможных мер по укреплению доверия. Сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули важность снижения уровня напряженности и предотвращения милитаристской риторики», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сопредседатели также подтвердили свою готовность помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов.