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Америабанк удостоился премии журнала Euromoney, как лучший банк 2018 года в Армении

Америабанк удостоился премии журнала Euromoney, как лучший банк 2018 года в Армении
12 июля 2018 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился премии «Превосходство 2018» журнала Euromoney как лучший банк года в Армении.

Этой премией Euromoney подтверждает лидирующую позицию Америабанка на рынке, стабильный рост и стремление к цифровизации.

Этой почетной награды Америабанк удостаивается в шестой раз.

На торжественной церемонии в Лондоне премия была вручена полномочному представителю Америабанка в Великобритании Армену Асланяну.

Авторитетный журнал Euromoney уже 27-й год подряд проводит ежегодную оценку результатов деятельности лучших банков в мировом масштабе.

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк неоднократно удостаивался международных финансовых наград Euromoney, Global Finance, The Banker.

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