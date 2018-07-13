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Объявлены номинанты премии «Эмми»: У Netflix - 112, у «Игры престолов» - 22 номинации

Объявлены номинанты премии «Эмми»: У Netflix - 112, у «Игры престолов» - 22 номинации
13 июля 2018 - 10:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Объявлены номинанты американской телевизионной премии «Эмми» 2018 года. В этот раз пальму первенства по числу номинаций у канала HBO перехватил Netflix.

Всего у онлайн-кинотеатра 112 номинаций, тогда как у HBO их 108. Впервые за 18 лет HBO не является лидером по этому показателю. Кроме того, впервые на первом месте онлайн-кинотеатр, пишет BBC.

Юбилейная 70 церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября в Театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе. Вести ее доверили актерам программы Saturday Night Live Колину Джосту и Майклу Че.

Среди программ и сериалов на первом месте с 22 номинациями сериал «Игра престолов». В 2017 году популярная сага на «Эмми» претендовать не могла. На втором и третьем месте - «Мир дикого запада» и Saturday Night Live. Сериал и шоу получили по 21 номинации.

В 2017 году сериал «Рассказ служанки» победил в самых престижных номинациях. Сериал снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии «Эмми».

Некоторые основные номинации:

Лучшая актриса драматического сериала: Сандра О - «Убивая Еву», Кери Рассел - «Американцы», Татьяна Маслани - «Темное дитя», Клэр Фой - «Корона», Эван Рэйчел Вуд - «Мир Дикого запада», Элизабет Мосс - «Рассказ служанки».

Лучший актер драматического сериала: Джейсон Бейтман - «Озарк», Мэттью Риз - «Американцы», Майло Вентимилья - «Это мы», Стерлинг Браун - «Это мы», Эд Харрис - «Мир Дикого запада», Джеффри Райт - «Мир Дикого запада».

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Сара Полсон - «Американская история ужасов: Культ», Мишель Докери - «Забытые Богом», Эди Фалко - «Закон и порядок: Настоящее преступление», Реджина Кинг - «Семь секунд», Джессика Бил - «Грешница», Лора Дерн - «Рассказ».

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Антонио Бандерас - «Гений», Даррен Крисс - «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», Бенедикт Камбербэтч - «Патрик Мелроуз», Джефф Дэниэлс - «Призрачная башня», Джон Ледженд - «Иисус Христос - Суперзвезда. Live in Concert», Роберт Дейли - USS Каллистер (сериал «Черное зеркало»).

Лучший драматический сериал: «Американцы», «Корона», «Игра престолов», «Рассказ служанки», «Очень странные дела», «Это мы», «Мир Дикого Запада».

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BBC: Netflix впервые лидирует по числу номинаций премии "Эмми"
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