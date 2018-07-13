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Глава МИД Турции поздравил Пашиняна с избранием премьером Армении

Глава МИД Турции поздравил Пашиняна с избранием премьером Армении
13 июля 2018 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях саммита НАТО в Брюсселе поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на пост главы правительства РА. Об этом рассказал Пашинян в прямом эфире Радио «Свобода».

«Мы сидели в зале делегаций. Глава МИД Турции сначала стремительно прошел мимо, потом вернулся и подошел сперва к министру иностранных дел (Армении) Зограбу Мнацаканяну, с которым знаком по общей работе в Совете Европы, а затем также познакомился со мной», - отметил Пашинян.

По его словам, Чавушоглу сказал ему, что в Турции следили за процессами в Армении и в курсе происходившего. Глава МИД Турции поздравил Пашиняна с избранием премьером РА.

«Каких-либо иных контактов не было», - рассказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался 11 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе с лидерами США Дональдом Трампом и Британии Терезой Мэй, встретился с заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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