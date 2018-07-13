Путин исключил Максима Шевченко из Совета по межнациональным отношениям под своим руководством

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по межнациональным отношениям, председателем которого является сам глава государства. В соответствии с указом в состав Совета включены недавно назначенный министром науки и высшего образования Михаил Котюков, вице-премьер Виталий Мутко и глава совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.

Тем же указом из числа членов Совета выведены бывший вице-премьер Александр Хлопонин, а также журналист и телеведущий Максим Шевченко. Причины их исключения из Совета в документе не названы, пишет РБК.

В мае 2018 года Шевченко заявил о выходе из состава президентского Совета по правам человека и по развитию гражданского общества, объяснив свое решение отсутствием реакции на его призыв собрать СПЧ в связи с событиями 5 мая, когда в Москве возникли стычки участников акций протеста с казаками.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Шевченко рассказал, что добивался созыва заседания СПЧ, так как «публичные массовые аресты, жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы граждан требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, журналистов», а также «представителей этих самых так называемых казаков». По словам Шевченко, во внутренней переписке многие члены совета поддержали его, однако дальше этого дело не пошло.

«Я больше в этом спектакле участвовать не хочу», — сказал тогда журналист.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать выход Шевченко из СПЧ, отметив, что реагировать на это должен глава СПЧ Михаил Федотов.

Руководителем Совета по межнациональным отношениям является сам Путин. По данным на 12 июля, в Совет также входят еще 47 человек, в том числе министр просвещения Ольга Васильева, глава Минкультуры Владимир Мединский, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко замгенпрокурора Виктор Гринь, атаман Кубанского войскового казачьего общества Николай Долуда и др.

Совет по межнациональным отношениям является совещательным и консультативным органом при президенте, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти регионов страны и местного самоуправления, а также общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики. К числу задач Совета относится подготовка предложений главе государства по определению приоритетных направлений государственной национальной политики.