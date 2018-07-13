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Армения отправила более 30 тонн гумпомощи в Сирию

Армения отправила более 30 тонн гумпомощи в Сирию
13 июля 2018 - 12:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Более 30 тонн гуманитарной помощи из Армении в Сирию доставлено самолетом Ил-76 МЧС России. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Самолет Ил-76 МЧС России с аэродрома Звартноц в Армении доставил на аэродром Хмеймим более 30 тонн гуманитарной помощи. Армяно-Российским центром гуманитарного реагирования в Сирию доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости. Все это будет передано беженцам, которые возвращаются в освобожденные от боевиков города и села, а также отвезено в самые отдаленные районы, где труднее всего налаживать быт, говорится в репортаже «Первого канала».

Всего из Армении на аэродром Хмеймим самолетами МЧС России будет доставлено около 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии.

Ссылки по теме:
Репортаж «Первого канала»
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