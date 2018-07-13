Военные сирийской армии сдали властям еще один город
13 июля 2018 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Военные сирийской армии подняли флаг страны в городе Дераа одноименной провинции на юго-западе страны.
Войска президента страны Башара Асада вошли в город после того, как 11 июля правительство заключило договоренность с боевиками. Согласно ей, террористы должны сложить и передать сирийским военным оружие, статус боевиков будет урегулирован, тех, кто не желает идти на соглашение, эвакуируют с семьями в провинцию Идлиб, пишет Lenta.ru со ссылкой на SANA.
Отмечается, что теперь в городе начнутся восстановительные работы.
О намерении боевиков в провинции Дераа сложить оружие сообщалось 7 июля.
Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
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