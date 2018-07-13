PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал НАТО направить Азербайджану четкий месседж по карабахскому конфликту. Об этом он заявил в интервью изданию Euronews.

По его словам, карабахский конфликт должен быть разрешен только мирным путем.

«К сожалению, с первых дней моего пребывания на посту премьер-министра Армении я вижу, что Азербайджан увеличивает свою агрессию по отношению к Армении. По-моему, теперь мы видим, что ситуация меняется, потому что эта агрессивная политика направлена не только против Армении, но и против демократии, ведь теперь Армения – действительно демократическая страна. И я думаю, руководство Азербайджана опасается, что его собственный народ, вдохновившись армянскими процессами, начнет в Азербайджане демократические изменения. Будет очень полезно, если НАТО направит Азербайджану сильный месседж о том, что любая попытка разрешить нагорно-карабахский конфликт с применением силы встретит сильную реакцию со стороны международного сообщества»,- отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июля выступил с речью на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и партнеров миссии в Афганистане «Решительная поддержка». Говоря о нагорно-карабахском конфликте, он также коснулся урегулирования этого конфликта. «Армения, как любая демократическая страна, подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ»,- заявил он.