Джастин Трюдо рассказал Пашиняну, что бывал в Армении еще в 1988 году с отцом
13 июля 2018 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита НАТО 12 июля провел ряд неформальных, рабочих встреч с руководителями разных стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Так, Пашинян встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который подтвердил свое участие в предстоящем осенью в Ереване 17-м саммите Франкофонии. Трюдо также отметил, что был в Армении еще в 1988 году с отцом, и у него хорошие воспоминания о стране.
Пашинян встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер-министром Македонии Зораном Заевым, президентом Словакии Андреем Киской и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
С лидерами вышеназванных государств и генеральным секретарем НАТО премьер-министр обсудил перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес различные вопросы.
Премьер-министр и генеральный секретарь НАТО обсудили текущие вопросы сотрудничества Армения-НАТО.
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