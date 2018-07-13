Джастин Трюдо рассказал Пашиняну, что бывал в Армении еще в 1988 году с отцом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита НАТО 12 июля провел ряд неформальных, рабочих встреч с руководителями разных стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Так, Пашинян встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который подтвердил свое участие в предстоящем осенью в Ереване 17-м саммите Франкофонии. Трюдо также отметил, что был в Армении еще в 1988 году с отцом, и у него хорошие воспоминания о стране.

Пашинян встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер-министром Македонии Зораном Заевым, президентом Словакии Андреем Киской и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

С лидерами вышеназванных государств и генеральным секретарем НАТО премьер-министр обсудил перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес различные вопросы.

Премьер-министр и генеральный секретарь НАТО обсудили текущие вопросы сотрудничества Армения-НАТО.