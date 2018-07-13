Меморандум МИД Арцаха об исторических и культурных памятниках опубликован на сайте ООН

PanARMENIAN.Net - 11 июля на официальном сайте Организации Объединенных Наций (ООН) был опубликован меморандум министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) относительно состояния исторических и культурных памятников в Арцахе и Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

Ранее меморандум МИД Арцаха в качестве официального документа был распространен в ООН, а также в ОБСЕ и Совете Европы.

В документе подчеркивается, что все архитектурные памятники на территории Республики Арцах являются собственностью и наследием Арцаха, включены в Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры Республики Арцах и охраняются государством.

«Будучи ответственным членом международного сообщества и придавая большое значение сохранению памятников истории и культуры, Республика Арцах на добровольной основе взяла на себя обязательства, вытекающие из Европейской культурной конвенции, Европейской конвенции об охране археологического наследия и Европейской конвенции об охране архитектурного наследия Европы. Соответствующие ратификационные грамоты были направлены Генеральному секретарю Совета Европы 22 декабря 2014 года и 30 июня 2015 года. В соответствии со взятыми на себя обязательствами правительство Республики Арцах ежегодно выделяет средства для сохранения исторических памятников, независимо от их происхождения»,- говорится в сообщении.

В документе представлены факты, опровергающие ложные обвинения Азербайджана об уничтожении на территории Арцаха мусульманских памятников. В меморандуме отмечено, что помимо ложных обвинений, Азербайджан не предъявляет никаких доказательств и пытается приписать свои подходы и действия армянской стороне. В этом контексте подчеркивается, что в советское время и за годы войны Азербайджан уничтожил 167 армянских церквей, 8 монастырских комплексов и 123 кладбища, находящиеся на территории Арцаха.

«Сегодня Азербайджан продолжает свою целенаправленную политику по уничтожению армянских памятников на подконтрольных им территориях. Более того, в мирное время азербайджанские власти полностью либо частично уничтожили все армянские исторические и культурные памятники в Нахиджеване, где в конце 20 века насчитывалось 218 армянских христианских монастырей, церквей, часовен, более 4500 хачкаров («кресты-камни») и всего лишь 6 мечетей»,- отмечает МИД НКР.

В документе выражается разочарование в связи с попытками азербайджанских властей расценивать строительство церквей в Арцахе как нарушение международного гуманитарного права, а также стремлением использовать это для придания религиозного характера азербайджано-карабахскому конфликту.

В этом контексте подчеркивается, что в международном гуманитарном праве нет ни одного положения, которое ограничивало бы реализацию права на свободу религии, включая строительство церквей. Армяне начали строить церкви более чем 1700 лет назад, задолго до появления Азербайджана. Согласно позиции Арцаха, азербайджано-карабахский конфликт не является религиозным, но представляет собой столкновение двух систем ценностей, которая со стороны Арцаха выражается в стремлении к свободе и демократии, а со стороны Азербайджана – в попытке силой лишить народ Арцаха неотъемлемого права самому определять свою судьбу.

В меморандуме приведены также многочисленные визуальные материалы, свидетельствующие о целенаправленном уничтожении и осквернении Азербайджаном армянских памятников.