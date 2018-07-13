Президент Армении отправился в Москву на закрытие ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 13 июля отправился в Москву. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Саркисян 14 июля в московском Большом театре будет присутствовать на гала-концерте звезд мировой оперы, посвященном завершению Чемпионата мира по футболу.

А 15 июля президент РА на стадионе «Лужники» посмотрит торжественную церемонию закрытия Чемпионата мира по футболу, а затем – финальную игру.