Президент Армении отправился в Москву на закрытие ЧМ-2018
13 июля 2018 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 13 июля отправился в Москву. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян 14 июля в московском Большом театре будет присутствовать на гала-концерте звезд мировой оперы, посвященном завершению Чемпионата мира по футболу.
А 15 июля президент РА на стадионе «Лужники» посмотрит торжественную церемонию закрытия Чемпионата мира по футболу, а затем – финальную игру.
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