В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%

PanARMENIAN.Net - В Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), чем годом ранее. Об этом говорится в статистике Минздрава РФ.

В столице РФ в 2016 году было выявлено 2,4 тысячи случаев заражений, в 2017 году — 2,9 тысячи. В двух регионах — Чукотском автономном округе и в республике Тыва, рост заболеваемости превысил 100% (151,7% и 133,3% соответственно)

В опубликованной статистике отсутствует информация по общему количеству зараженных ВИЧ. Однако, по данным Центра СПИДа Роспотребнадзора, общее количество зарегистрированных россиян с ВИЧ достигло 1 миллиона 221 тысячи человек (живых и умерших), пишет Lenta.ru.

В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысячи человек с ВИЧ.

18 апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в стране лишь каждый третий ВИЧ-инфицированный получает антиретровирусную терапию.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в России каждый час ВИЧ заражаются 10 человек.