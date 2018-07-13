В Москве заболеваемость ВИЧ выросла на 20%
13 июля 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), чем годом ранее. Об этом говорится в статистике Минздрава РФ.
В столице РФ в 2016 году было выявлено 2,4 тысячи случаев заражений, в 2017 году — 2,9 тысячи. В двух регионах — Чукотском автономном округе и в республике Тыва, рост заболеваемости превысил 100% (151,7% и 133,3% соответственно)
В опубликованной статистике отсутствует информация по общему количеству зараженных ВИЧ. Однако, по данным Центра СПИДа Роспотребнадзора, общее количество зарегистрированных россиян с ВИЧ достигло 1 миллиона 221 тысячи человек (живых и умерших), пишет Lenta.ru.
В конце 2017 года в стране проживало более 944 тысячи человек с ВИЧ.
18 апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в стране лишь каждый третий ВИЧ-инфицированный получает антиретровирусную терапию.
Согласно официальной статистике, в настоящее время в России каждый час ВИЧ заражаются 10 человек.
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