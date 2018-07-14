// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В ООН согласовали первый в истории глобальный договор о миграции

В ООН согласовали первый в истории глобальный договор о миграции
14 июля 2018 - 10:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральная ассамблея ООН 13 июля согласовала глобальный договор о миграции. Ожидается, что его подпишут представители 192 государств.

Единственная страна-участница ООН, которая отказывается это делать, - США, пишет Deutsche Welle.

В 2016 году все 193 страны ООН договорились в Нью-йоркской декларации о том, что в 2018 году примут два глобальных договора о миграции. Однако в 2017 году с приходом нового президента, Дональда Трампа, Вашингтон отказался от участия в проекте, заявив, что положения документа не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа. Дискуссия об отказе от участия в договоре сейчас идет и в правительстве Венгрии.

В глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции закреплены 23 цели, в том числе спасение жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабандистов, помощь в интеграции и устранение дискриминацию.

Ожидается, что этот документ будет подписан в декабре 2018 года в Марокко.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Страны ООН согласовали первый в истории глобальный договор о миграции
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Сьюзан Сарандон арестовали во время акции протеста против Трампа
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Баку начал преследование посетившего Азербайджан блогера-армянина из Белоруссии (видео) Он добавил, что если через 3 суток после этого видеообращения не выйдет на связь, значит с ним случилось что-то плохое
Глава Минобороны Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку на карабахской передовой На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 170 раз Воинские части Армии обороны Арцаха продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и уверенно выполнять поставленную боевую задачу
Президент Армении - Макрону: Придаем большое значение усилиям Франции по карабахскому урегулированию «Вновь поздравляя с Национальным праздником Франции, желаю Вам неистощимой энергии и успехов, а дружественному народу Франции – прогресса и благоденствия»,- заключил Саркисян