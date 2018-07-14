В ООН согласовали первый в истории глобальный договор о миграции
14 июля 2018 - 10:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральная ассамблея ООН 13 июля согласовала глобальный договор о миграции. Ожидается, что его подпишут представители 192 государств.
Единственная страна-участница ООН, которая отказывается это делать, - США, пишет Deutsche Welle.
В 2016 году все 193 страны ООН договорились в Нью-йоркской декларации о том, что в 2018 году примут два глобальных договора о миграции. Однако в 2017 году с приходом нового президента, Дональда Трампа, Вашингтон отказался от участия в проекте, заявив, что положения документа не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа. Дискуссия об отказе от участия в договоре сейчас идет и в правительстве Венгрии.
В глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции закреплены 23 цели, в том числе спасение жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабандистов, помощь в интеграции и устранение дискриминацию.
Ожидается, что этот документ будет подписан в декабре 2018 года в Марокко.
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