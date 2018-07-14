По сериалу «Аббатство Даунтон» будет снят полнометражный фильм
14 июля 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Сериал «Аббатство Даунтон» будет адаптирован для большого экрана, эту информацию подтвердили создатели популярного во всем мире сериала. Все исполнители главных ролей приступят к съемкам до конца лета, сообщили продюсеры.
Сценарий фильма написал автор сериала Джулиан Феллоуз, и он же выступит одним из сопродюсеров, пишет BBC.
Режиссером фильма станет Брайан Персивал, который в свое время снял пилотный эпизод сериала, а также такие фильмы как «Воровка книг» и «Мальчик, которого звали папой».
Сериал, главные роли в котором исполняют известные британские актеры Хью Бонневилль и Мэгги Смит, повествует о взлетах и падениях семьи Кроули и их слуг. Большая часть действия происходит в родовом имении Даунтон в Йоркшире в начале XX века.
Сериал получил специальную премию BAFTA в 2015 году, его трижды награждали «Золотым глобусом», 15 раз он получал премию «Эмми» и 69 раз теледрама на нее номинировалась.
Последняя серия телевизионной исторической драмы, растянувшейся на шесть сезонов, была показана в конце 2015 года. Сериал показали более чем в 250 странах. «Аббатство Даунтон» является рекордсменом по числу номинаций на премию «Эмми» среди программ, снятых не в США.
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