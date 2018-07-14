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Ряды фракции РПА покинул депутат Наапет Геворкян

Ряды фракции РПА покинул депутат Наапет Геворкян
14 июля 2018 - 13:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат Наапет Геворкян покинул ряды Республиканской партии Армении и парламентскую фракцию РПА.

Геворкян отметил, что продолжит работать в Национальном собрании РА в качестве беспартийного депутата, пишет «Аравот».

Ранее ряды РПА покинули Феликс Цолакян, Ширак Торосян, Артур Геворкян, Арман Саакян, Артак Саркисян, Самвел Алексанян, Ашот Арсенян.

В парламентской фракции РПА из 58 человек остались 50.

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