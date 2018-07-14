«Яндекс» получил разрешение на выпуск собственного смартфона

PanARMENIAN.Net - Компания «Яндекс» получила разрешение на выпуск в России устройства «Яндекс.Телефон». Об этом свидетельствует карточка в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними, пишет vc.ru.

В этом списке собрана информация об устройствах, которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза.

Нотификацию в ответственный орган страны-участницы ЕАЭС (в России этим занимается ФСБ) подает компания-производитель или дистрибьютор устройства, которое планируется ввозить в страны-участницы Евразийского экономического союза. Такие документы нужно подавать в том числе на смартфоны, планшеты и другую пользовательскую технику с функцией передачи данных — например, нотификации подают Apple, Samsung, Xiaomi и другие компании.

В карточке указано, что заявку подала Yandex Services AG, зарегистрированная в Швейцарии. В июне 2018 года от ее имени была опубликована нотификация на «Яндекс.Станцию», продажи которой начались 10 июля. Издание Mobiletelefon, которое одним из первых заметило заявку, называет Yandex Services AG «прослойкой» и заметило, что реального производителя смартфона установить невозможно.

От имени Yandex Services AG «Яндекс» взаимодействует с пользователями авторской платформы «Яндекс.Дзен» и сервиса для выполнения заданий за вознаграждение «Яндекс.Толока». В частности, Yandex Services AG принимает жалобы на нарушение авторских прав на «Яндекс.Дзене».

Представители «Яндекса» отказались комментировать ситуацию.