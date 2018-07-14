«Реал» не собирается покупать Неймара

PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» на своем сайте опубликовал заявление о ситуации с нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром. Клуб заверил, что не собирается делать предложение о трансфере форварда.

«Два клуба поддерживают прекрасные отношения. Если бы «Реал» хотел начать какие-либо переговоры, то он в первую начал бы переговоры с парижским клубом, а не с представителями игрока», — отмечается в публикации.

О переговорах между «Реалом» и Неймаром СМИ сообщали весной. Испанский клуб якобы был готов отдать рекордные 260 миллионов евро. Чтобы купить бразильца, мадридский клуб был готов расстаться с пятью игроками, пишет Lenta.ru.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах. На чемпионате мира Неймар в составе сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, в котором команда проиграла Бельгии.