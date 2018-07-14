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Президент Армении - Макрону: Придаем большое значение усилиям Франции по карабахскому урегулированию

Президент Армении - Макрону: Придаем большое значение усилиям Франции по карабахскому урегулированию
14 июля 2018 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 14 июля направил поздравительное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Национального праздника Французской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

«Идущая из глубины веков дружба между Арменией и Францией и существующие сегодня между нашими странами привилегированные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего развития и углубления армяно-французского взаимодействия. Я преисполнен надежды, что обоюдными усилиями мы будем содействовать расширению двусторонней армяно-французской повестки и выявлению новых возможностей сотрудничества»,- говорится в послании президента Армении.

По его словам, Армения придает большое значение усилиям Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта, «во благо мира и стабильности в нашем регионе».

«Вновь поздравляя с Национальным праздником Франции, желаю Вам неистощимой энергии и успехов, а дружественному народу Франции – прогресса и благоденствия»,- заключил Саркисян.

Ранее находящийся в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире НАТО встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники затронули карабахский конфликт и отметили важность его урегулирования посредством мирного переговорного процесса в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, включая Францию, направленные на мирное урегулирование Арцахской проблемы и обеспечение стабильности в регионе.

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