За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 170 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 170 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1500 выстрелов.

Воинские части Армии обороны Арцаха продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В период с 1 по 7 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 155 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1500 выстрелов.