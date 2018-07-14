ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа
14 июля 2018 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - ВВС Израиля в ночь на 14 июля атаковали военные объекты палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает израильская армия.
При этом отмечается, что израильские военные зафиксировали пуск не менее 31 ракетного снаряда боевиками ХАМАС, шесть снарядов были перехвачены противоракетной системой «Железный купол», пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание The Jerusalem Post.
В свою очередь, палестинские СМИ сообщают, что израильские ракеты поразили, в том числе, лагерь беженцев, расположенный в центральной части сектора Газа.
Израильское издание отмечает, что удары с воздуха были ответом на ранение офицера израильской армии гранатой, брошенной пятнадцатилетним палестинцем, который позже был убит.
13 июля Times of Israel со ссылкой на палестинский Минздрав сообщила, что палестинский подросток скончался в результате огнестрельного ранения в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.
Согласно информации израильских военнослужащих, 13 июля тысячи человек приняли участия в демонстрациях. Они бросали в солдат Армии обороны Израиля бутылки с зажигательной смесью и булыжники.
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