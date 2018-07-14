Глава Минобороны Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку на карабахской передовой
14 июля 2018 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 13 июля министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян принял секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Во встрече принял участие также секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.
В период с 8 по 14 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 170 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1500 выстрелов.
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