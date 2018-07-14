Баку начал преследование посетившего Азербайджан блогера-армянина из Белоруссии

PanARMENIAN.Net - Белорусский блогер с армянскими корнями Владислав Мосесов, выступающий под псевдонимом Влад Мага, объявил о преследовании со стороны Азербайджана после того, как он побывал в стране. Об этом блогер заявил в своем видеообращении.

«Вчера Азербайджан объявил меня в розыск. Я уже покинул свою страну, куда направлюсь, пока сказать не могу в целях безопасности. Прошу все страны, которые считают меня союзником, примите какие-либо меры по моей ситуации. Моя жизнь находится в опасности. За мной идет слежка на каждом шагу», - отметил в обращении блогер.

Он добавил, что если через 3 суток после этого видеообращения не выйдет на связь, значит с ним случилось что-то плохое.

Ранее российско-израильский блогер Александр Лапшин сообщил, что Влад Мага смог поехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей в Гяндже (Кировабаде), которые убежали оттуда во время армянских погромов. После посещения Азербайджана Влад Мага направился в Армению и Карабах. Угрозы в отношении Влада стали поступать после видеооролика, рассказывающего про его поездку в Азербайджан.