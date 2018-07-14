Баку начал преследование посетившего Азербайджан блогера-армянина из Белоруссии (видео)
14 июля 2018 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Белорусский блогер с армянскими корнями Владислав Мосесов, выступающий под псевдонимом Влад Мага, объявил о преследовании со стороны Азербайджана после того, как он побывал в стране. Об этом блогер заявил в своем видеообращении.
«Вчера Азербайджан объявил меня в розыск. Я уже покинул свою страну, куда направлюсь, пока сказать не могу в целях безопасности. Прошу все страны, которые считают меня союзником, примите какие-либо меры по моей ситуации. Моя жизнь находится в опасности. За мной идет слежка на каждом шагу», - отметил в обращении блогер.
Он добавил, что если через 3 суток после этого видеообращения не выйдет на связь, значит с ним случилось что-то плохое.
Ранее российско-израильский блогер Александр Лапшин сообщил, что Влад Мага смог поехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей в Гяндже (Кировабаде), которые убежали оттуда во время армянских погромов. После посещения Азербайджана Влад Мага направился в Армению и Карабах. Угрозы в отношении Влада стали поступать после видеооролика, рассказывающего про его поездку в Азербайджан.
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