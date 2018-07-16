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Пашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны Баку

Пашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны Баку
16 июля 2018 - 10:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Со стороны Азербайджана постоянно звучат угрозы в адрес Армении и Арцаха, Армения должна быть готова к любой провокации со стороны Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Военно-политическая ситуация напряжена, и со стороны Азербайджана постоянно звучат угрозы. Мой указ ВС такой: нужно быть бдительными и готовыми к любой провокации со стороны Азербайджана»,- заявил Пашинян.

По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе, и нужно быть готовыми в любой момент защититься и дать ответ.

«Но всть и хорошая новость: на сегодня армянский народ в Армении, Арцахе и диаспоре объединен как никогда, и эта консолидация - самый важный фактор нашей силы. И никто не сомневается, что при провокации со стороны Азербайджана мы обеспечим общенациональную консолидацию и приложим все силы – финансовые, человеческие, дипломатические и военные ресурсы для защиты Арцаха и ответного удара противнику. Любой армянин в любой точке мира должен быть готов оставить все и быть готовым встать на защиту нашей родины, это мой сегодняшний призыв», - сказал Пашинян.

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