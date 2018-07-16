ВС Азербайджана взяли в плен жителя армянского села Бердаван

PanARMENIAN.Net - Минобороны Азербайджана сообщает, что утром 15 июля в направлении Газахского района «была предотвращена вылазка диверсионно-разведывательной группы ВС Армении».

Согласно сообщениям азербайджанской стороны, «ВС Армении понесли потери, а военнослужащий 1984 г.р. Карен Казарян был взят в плен».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что житель армянского села Бердаван Карен Казарян 1984 г. р. не служит и никогда не служил в ВС РА.

По словам Ованнисяна, министр обороны Армении Давид Тоноян, являясь также председателем межведомственной комиссии по вопросам заложников, пленных и без вести пропавших, обратился в Ереванское бюро Международного комитета Красного креста для организации возвращения Казаряна в Армению.

«Красный крест предупрежден о проблемах со здоровьем Карена Казаряна», - отметил пресс-секретарь Минобороны РА.

Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook также распространил заявление, сообщив, что взятый в плен азербайджанской стороной Карен Казарян не имеет никакого отношения к Вооруженным силам.

«Казарян – житель села Бердаван и не имеет никакого отношения с военной службой. Он имеет проблемы со здоровьем и с 2013 года состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоятельства его нахождения на территории Азербайджана уточняются», - отметил Агаронян.