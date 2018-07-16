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The Daily Caller: Армянский - в топ-5 интересных для изучения языков

The Daily Caller: Армянский - в топ-5 интересных для изучения языков
16 июля 2018 - 17:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский язык вошел в пятерку языков, обладающих уникальными качествами, которые делают их интересными для изучения. Рейтинг уникальных языков, на изучение которых стоит потратить время, составило издание The Daily Caller.

«Армянский – государственный язык Армении, он обладает многими уникальными качествами, которые могут показаться сложными для англоговорящих, но также увлекательными для изучения», – пишет издание.

Отмечается, что в армянском алфавите 39 букв. Алфавит был создан в 405 году, чтобы перевести Священное писание и Новый Завет.

В список интересных для изучения языков вошли также польский, русский, венгерский и румынский.

Армянский относится к индоевропейской семье языков, выделяется в особую ветвь.Выдвигаются гипотезы, что наибольшее родство армянский проявляет с греческим языком. Вместе с рядом вымерших ныне языков (фригийским, фракийскими, дакийским, иллирийским и пеонийским) он объединяется в палеобалканскую языковую ветвь.

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The Daily Caller. HERE ARE FIVE INTERESTING LANGUAGES WORTH LEARNING
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