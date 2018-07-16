Президент Армении провел переговоры об инвестициях с богатейшим человеком Азии
16 июля 2018 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 июля президент Армении Армен Саркисян в Москве встретился с влиятельным индийским предпринимателем, крупным промышленником, председателем одной из крупнейших индийских компаний Reliance Industries Limited Мукешем Амбани, который также является давним знакомым президента. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Обсуждались возможности инвестиционного сотрудничества с Арменией. Известный предприниматель сказал, что компания Reliance Industries Limited заинтересована в сотрудничестве в сфере информационных технологий и имеет желание обсудить возможности осуществления в Армении научно-исследовательских и проектных работ.
Со-основатель Reliance Industries Мукеш Амбани ранее стал самым богатым человеком в Азии, обойдя основателя Alibaba Group Джека Ма. Состояние Амбани составляет $44,3 млрд, а Ма - $44 млрд.
Самое значимое
В первой десятке стран, признанных лидерами в инновационном развитии и внедрении новшеств в повседневную жизнь, оказались Швейцария, Нидерланды, Швеция
За указанную цену армянская компания приобрела два самолета, двигатель и другие запасные части
По его словам, Ереванская теплоэлектроцентраль просит увеличить объемы поставки голубого топлива из Ирана
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Иран подал против США иск в Международный суд ООН По его словам, Тегеран намерен привлечь Вашингтон к ответственности за незаконное повторное и одностороннее введение санкций
В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина: Президент РФ опоздал на 50 минут Саммит в официальной резиденции финского главы государства Саули Ниинистё начался с 50-минутной задержкой из-за опоздания президента РФ
Мхитарян поздравил Францию с победой на ЧМ-2018 «Узнали меня? Возвращаемся в 1998. Поздравляю чемпионов мира», - написал Мхитарян.
Килиан Мбаппе передал заработанные на ЧМ-2018 деньги на благотворительность Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов