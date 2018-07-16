Президент Армении провел переговоры об инвестициях с богатейшим человеком Азии

PanARMENIAN.Net - 15 июля президент Армении Армен Саркисян в Москве встретился с влиятельным индийским предпринимателем, крупным промышленником, председателем одной из крупнейших индийских компаний Reliance Industries Limited Мукешем Амбани, который также является давним знакомым президента. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Обсуждались возможности инвестиционного сотрудничества с Арменией. Известный предприниматель сказал, что компания Reliance Industries Limited заинтересована в сотрудничестве в сфере информационных технологий и имеет желание обсудить возможности осуществления в Армении научно-исследовательских и проектных работ.

Со-основатель Reliance Industries Мукеш Амбани ранее стал самым богатым человеком в Азии, обойдя основателя Alibaba Group Джека Ма. Состояние Амбани составляет $44,3 млрд, а Ма - $44 млрд.