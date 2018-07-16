Сирия сообщила о ракетном ударе израильских ВВС по провинции Алеппо

PanARMENIAN.Net - ВВС Израиля 15 июля нанесли ракетный удар по позиции сирийской армии в районе аэропорта Нейраб возле Алеппо. Представители армии Израиля не прокомментировали эту информацию, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Как сообщает агентство, в результате атаки не было жертв и пострадавших, военной позиции нанесен лишь материальный урон.

12 июля ВВС Израиля совершили несколько авиаударов в районе Дамаска на юге страны, это стало реакцией на прилетевший из Сирии разведывательный беспилотник. Однако до сих пор израильская армия не принимала участия в конфликте на севере страны. Израильские власти утверждают, что они вмешиваются в гражданскую войну в Сирии лишь в том случае, если возникает угроза безопасности страны.