// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Армении представил эмиру Катара конкурентные преимущества республики

Президент Армении представил эмиру Катара конкурентные преимущества республики
16 июля 2018 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Москве президент Армении Армен Саркисян встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В ходе беседы президент Армении и эмир Катара обсудили возможности реализации в Армении инвестиционных программ. Саркисян представил конкурентные преимущества Армении, привлекательность осуществления инвестиций и шаги, направленные на благоустройство бизнес среды.

Отмечено, что для Катара особый интерес представляет сфера новейших технологий, в которой есть большие перспективы сотрудничества.

Собеседники высказали общее мнение, что две страны имеют большой потенциал взаимодействия также в сферах сельского хозяйства и туризма.

 Самое значимое
Пашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны БакуПашинян: Военно-политическая ситуация напряжена, нужно быть готовыми к любой провокации со стороны Баку
По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
Глава Минобороны Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку на карабахской передовойГлава Минобороны Арцаха и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку на карабахской передовой
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
Первая встреча Мнацаканяна и Мамедъярова: Глава МИД РА подчеркнул, что переговоры не имеют альтернативыПервая встреча Мнацаканяна и Мамедъярова: Глава МИД РА подчеркнул, что переговоры не имеют альтернативы
Сопредседатели представили свои предстоящие планы министрам иностранных дел Армении и Азербайджана
Армения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировуюАрмения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировую
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян: Армения хочет получать российский газ по более низкой цене
В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии
Багдасаров - Жириновскому: Савельева нужно изгнать из ЛДПР за заявления в Азербайджане
Президент РА: У армян в России должна быть возможность использовать свой язык
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 16 июля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Иран подал против США иск в Международный суд ООН По его словам, Тегеран намерен привлечь Вашингтон к ответственности за незаконное повторное и одностороннее введение санкций
В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина: Президент РФ опоздал на 50 минут Саммит в официальной резиденции финского главы государства Саули Ниинистё начался с 50-минутной задержкой из-за опоздания президента РФ
Мхитарян поздравил Францию с победой на ЧМ-2018 «Узнали меня? Возвращаемся в 1998. Поздравляю чемпионов мира», - написал Мхитарян.
Килиан Мбаппе передал заработанные на ЧМ-2018 деньги на благотворительность Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов