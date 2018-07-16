Президент Армении представил эмиру Катара конкурентные преимущества республики
16 июля 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся в Москве президент Армении Армен Саркисян встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В ходе беседы президент Армении и эмир Катара обсудили возможности реализации в Армении инвестиционных программ. Саркисян представил конкурентные преимущества Армении, привлекательность осуществления инвестиций и шаги, направленные на благоустройство бизнес среды.
Отмечено, что для Катара особый интерес представляет сфера новейших технологий, в которой есть большие перспективы сотрудничества.
Собеседники высказали общее мнение, что две страны имеют большой потенциал взаимодействия также в сферах сельского хозяйства и туризма.
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На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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