Президент Армении представил эмиру Катара конкурентные преимущества республики

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Москве президент Армении Армен Саркисян встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В ходе беседы президент Армении и эмир Катара обсудили возможности реализации в Армении инвестиционных программ. Саркисян представил конкурентные преимущества Армении, привлекательность осуществления инвестиций и шаги, направленные на благоустройство бизнес среды.

Отмечено, что для Катара особый интерес представляет сфера новейших технологий, в которой есть большие перспективы сотрудничества.

Собеседники высказали общее мнение, что две страны имеют большой потенциал взаимодействия также в сферах сельского хозяйства и туризма.