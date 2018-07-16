Глава МИД Армении встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

PanARMENIAN.Net - Армянская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Араратом Мирзояном 15 июля отправилась в Нью-Йорк. В составе армянской делегации в Нью-Йорк отправился также глава МИД РА Зограб Мнацаканян. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, 16 июля в Нью-Йорке состоится встреча Мнацаканяна и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пишет Aysor.am.

«16 июля будет представлен добровольный национальный доклад Армении», - отметил Балаян, добавив, что он представляет шаги Армении к достижению целей устойчивого развития и опыт РА.

По словам Балаяна, этот доклад является хорошей возможностью для страны самостоятельно оценить прогресс в достижении целей устойчивого развития.