Глава МИД Армении встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН
16 июля 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Араратом Мирзояном 15 июля отправилась в Нью-Йорк. В составе армянской делегации в Нью-Йорк отправился также глава МИД РА Зограб Мнацаканян. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
По его словам, 16 июля в Нью-Йорке состоится встреча Мнацаканяна и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пишет Aysor.am.
«16 июля будет представлен добровольный национальный доклад Армении», - отметил Балаян, добавив, что он представляет шаги Армении к достижению целей устойчивого развития и опыт РА.
По словам Балаяна, этот доклад является хорошей возможностью для страны самостоятельно оценить прогресс в достижении целей устойчивого развития.
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