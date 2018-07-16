Выборы нового мэра Еревана не состоялись
16 июля 2018 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Заседание Совета старейшин Еревана, созванное по вопросу выборов нового мэра армянской столицы, не состоялось.
На заседание явилось 5 членов Совета старейшин, из-за неявки представителей фракций Республиканской партии и «Елк» кворум не был обеспечен.
Фракции РПА и «Елк» ранее объвили об отказе участвовать в заседании и выдвигать кандидата. Кандидата на пост мэра выдвинула лишь фракция «Еркир Цирани» – Заруи Постанджян.
В соответствии с действующим законодательством, если кандидат на пост мэра не выдвинут в течение двух недель, или выдвинутый единственный кандидат не собирает требуемое количество голосов, правительство может сократить срок полномочий Совета старейшин. В тоже время правительство назначает досрочные выборы Совета старейшин.Внеочередные выборы Совета старейшин проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее, чем в течение 40 дней после сокращения полномочий Совета старейшин.
9 июля мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку.
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