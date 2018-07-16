В Сумгаите начались аресты
16 июля 2018 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 июля в Сумгаите правоохранительные органы провели операцию, в результате которой были задержаны 18 членов «радикальных религиозных групп и поддерживающих их активистов радикальной оппозиции».
Правоохранительные органы приняли беспрецедентные меры безопасности в Сумгаите с целью пресечения возможной акции протеста, призыв к которой осуществлялся через социальные сети после событий в Гяндже 10 июля, пишет Contact.az.
Полиция и спецподразделения полностью перекрыли проходы на площадь перед городской администрацией. На прилегающих улицах были замечены несколько единиц бронетехники. Bладельцем кафе и магазинов власти велели закрыть объекты во избежание скопления людей.При этом полиция не разрешала горожанам снимать происходящее и бронетехнику на мобильные телефоны.
Как сообщает Haqqin.az, «управляемые из заграницы радикалы хотели повторить в Сумгаите события, происшедшие в Гяндже, беспорядками и противостоянием планировали нарушить общественно-политическую стабильность». В правоохранительных органах сообщают, что в настоящее время операция продолжается.
На совещании с руководителями правоохранительных органов президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что каждый причастный к этим событиям будет привлечен к ответственности и ответит передсудом.
10 июля в Гяндже во время столкновений у здания городской администрации были убиты двое офицеров полиции. Протесты были мотивированы недовольством работы главы города Эльмара Bелиева, на которого 3 июля было совершено покушение. По данным властей, беспорядки были организованы религиозными радикалами.
После этого в социальных сетях через сомнительные профили распространялись призывы повторить аналогичные действия в Сумгаите в знак протеста против деятельности руководства города.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Мхитарян поздравил Францию с победой на ЧМ-2018 «Узнали меня? Возвращаемся в 1998. Поздравляю чемпионов мира», - написал Мхитарян.
Килиан Мбаппе передал заработанные на ЧМ-2018 деньги на благотворительность Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов
Хачанов стал первой ракеткой России Лидеры чемпионской гонки ATP Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Александр Зверев сохранили свои позиции
Ашотян: При очередной агрессии Азербайджана Армения должна признать независимость Арцаха По его словам, надежды Азербайджана на осуществление блицкрига благодаря внутренним разногласиям в ходе смены власти в Армении полностью испарились