В Сумгаите начались аресты

PanARMENIAN.Net - 15 июля в Сумгаите правоохранительные органы провели операцию, в результате которой были задержаны 18 членов «радикальных религиозных групп и поддерживающих их активистов радикальной оппозиции».

Правоохранительные органы приняли беспрецедентные меры безопасности в Сумгаите с целью пресечения возможной акции протеста, призыв к которой осуществлялся через социальные сети после событий в Гяндже 10 июля, пишет Contact.az.

Полиция и спецподразделения полностью перекрыли проходы на площадь перед городской администрацией. На прилегающих улицах были замечены несколько единиц бронетехники. Bладельцем кафе и магазинов власти велели закрыть объекты во избежание скопления людей.При этом полиция не разрешала горожанам снимать происходящее и бронетехнику на мобильные телефоны.

Как сообщает Haqqin.az, «управляемые из заграницы радикалы хотели повторить в Сумгаите события, происшедшие в Гяндже, беспорядками и противостоянием планировали нарушить общественно-политическую стабильность». В правоохранительных органах сообщают, что в настоящее время операция продолжается.

На совещании с руководителями правоохранительных органов президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что каждый причастный к этим событиям будет привлечен к ответственности и ответит передсудом.

10 июля в Гяндже во время столкновений у здания городской администрации были убиты двое офицеров полиции. Протесты были мотивированы недовольством работы главы города Эльмара Bелиева, на которого 3 июля было совершено покушение. По данным властей, беспорядки были организованы религиозными радикалами.

После этого в социальных сетях через сомнительные профили распространялись призывы повторить аналогичные действия в Сумгаите в знак протеста против деятельности руководства города.